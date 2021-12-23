شاهد بالفيديو.. حوادث مدمرة تضرب قلب ايران مجددا | رأس السطر

2021/12/23 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4ASVxsTM2XM

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