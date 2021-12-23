2021/12/23 | 19:30 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد السالم يستقبل الفنان علي فرحان في دبي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: FuleeTkCSBc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد السالم يستقبل الفنان علي فرحان في دبي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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