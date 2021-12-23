إيران تعلن عن جولة محادثات مع السعودية قريبا: مستعدون للتمهيد لإعادة فتح السفارات

2021/12/23 | 19:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الخميس، أنه ستكون هناك جولة جديدة من المحادثات بين إيران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد "في المستقبل القريب"، معربا عن استعداد بلاده للعمل على إعادة فتح السفارات وعودة العلاقات

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