آسايش السليمانية تعتقل ’مزوّرا’ بحوزته ثلاثة ملايين دينار .. قبل إطلاقها في الأسواق

2021/12/23 | 19:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الآسايش في محافظة السليمانية، الخميس، ضبط متهم بحوزته ثلاثة ملايين دينار، قدم من خارج المدينة.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 كانون الأول 2021): إنه "تم ضبط متهم بحوزته ٣ ملايين و ٢٠ ألف دينار مزورة، حيث قدم من خارج المحافظة".

وأضافت أن "الأموال كانت من فئات (١٠) آلاف دينار، و (٢٥) ألف دينار، حيث كان المتهم بصدد صرفها في الأسواق".

وأشارت إلى أنه "تمت احالته للتحقيق من قبل الاسايش وفق المادة ٢٨١ من قانون العقوبات العراقي بمذكرة من القاضي".

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