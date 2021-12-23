"الغذاء والدواء" الأمريكية ترخص لثاني عقار مضاد لفيروس "كورونا"

2021/12/23 | 19:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، على منح ترخيص لاستخدام عقار طورته شركتا "ميرك" و"ريدجباك" الأمريكيتان لعالج فيروس كورونا المستجد.وقالت الإدارة الأمريكية، إن العقار "مولنوبيرافير" عبارة عن حبوب يتم تناولها في المنزل …

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