2021/12/23 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني بعد طرحها اغنية “بحلفلك”، حقق النجمة شيرين عبد الوهاب عدد كبير من المشاهدات علي قناة اليوتويب الخاصة بها، وهو دلاله علي اشتياق الجمهور لها، وفي هذا السياق كشف موزع الاغنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شيرين عبد الوهاب فى ظهور جديد ..



وهذا ما قاله موزع أغنية “بحلفلك” المركز الخبري الوطني.

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