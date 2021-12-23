شاهد بالفيديو.. عراقي يدخل موسوعة غينيس بأكبر لوحة فنية من الخيوط والمسامير

2021/12/23 | 20:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hpvSgmjGawQ

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