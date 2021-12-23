بالوثيقة.. المصادقة على إعادة ربط دوائر التربية والصحة بالمحافظات بالوزارات الاتحادية

2021/12/23 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المصادقة على قرار وزارة المالية باعادة ربط دوائر التربية والصحة في المحافظات بالوزارات الاتحادية.

وجاء في وثيقة رسمية ما هو نصه:

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