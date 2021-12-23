وزير الداخلية يصدر توجيها يخص مستحقات أسر الشهداء والجرحى

2021/12/23 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الخميس، توجيها يخص مستحقات أسر الشهداء والجرحى.

وقال الغانمي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الداخلية من المؤسسات الحكومية التي تعمل بجد لمتابعة أحوال أسر الشهداء والجرحى، ونحن حريصون على منحهم حقوقهم، وعليه وجهنا صندوق الضمان الصحي بإنجاز جميع المعاملات الخاصة بصرف التكاليف الواردة له".

وأضاف: "كما وجهنا بأن يكون الدوام في الصندوق من الساعة ٨ صباحاً ولغاية ٦ مساءً لغاية يوم الخميس ٣٠ من الشهر الجاي للعمل على تسليم جميع المستحقات".

وأشاد الوزير، بـ"الجهود المتميزة لجميع العاملين في صندوق الضمان الصحي وأتمنى لهم التوفيق في عملهم".

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