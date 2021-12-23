الإطار التنسيقي: سنشكل الحكومة المقبلة بالإشتراك مع الكتلة الصدرية

2021/12/23 | 20:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، الخميس، أنه والكتلة الصدرية سيشكلان سويةً الحكومة المقبلة.وقال المتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي في لقاء متلفز، إن “الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية كلاهما سيشكلان الحكومة المقبلة”.واضاف رداً على سؤال حول ثبات موقف زعيم التيار الصدري من حكومة الأغلبية، أن “مقتدى الصدر وفي كثير من المواقف …

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