2021/12/23 | 20:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، خلال لقائه السفير الياباني كوتارو سوزوكي، أن الوضع في العراق لن يشهد استقراراً ما لم تخرج القوات الأجنبية.وبحث العامري، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “العلاقات بين العراق واليابان، وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح كلا الشعبين الصديقين”، مثمناُ “الدور …

ظهرت المقالة العامري للسفير الياباني: الوضع في العراق لن يستقر ما لم تخرج القوات الأجنبية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري للسفير الياباني: الوضع في العراق لن يستقر ما لم تخرج القوات الأجنبية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري للسفير الياباني: الوضع في العراق لن يستقر ما لم تخرج القوات الأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).