سرقة 100 مليون دينار بعملية سطو مسلح على منزل في بغداد

2021/12/23 | 20:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قام لصوص مجهولون، الخميس، بسرقة نحو 110 مليون دينار من أحد المنازل في العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني في تصريح، إن “اشخاصاً مجهولين، تمكنوا من دخول منزل في منطقة الدورة، مستغلين خروج ساكنيه، حيث أقدموا على سرقة مبلغ مالي بنحو 110 مليون دينار”.وأضاف المصدر، أن “اللصوص تمكنوا من دخول المنزل، بعد …

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