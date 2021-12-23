بريطانيا تسجل اعلى حصيلة اصابات منذ تفشي كورونا

2021/12/23 | 20:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الخميس، تسجيل 119789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية مسجلة منذ بدء الجائحة.كما أعلنت تسجيل 147 وفاة جديدة بالفيروس.وتشير الأرقام المسجلة إلى زيادة في الإصابات والوفيات مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 106122 إصابة و140 وفاة.وأعلنت بريطانيا تسجيل أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء لأول مرة منذ إتاحة اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس على نطاق واسع./انتهى8

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