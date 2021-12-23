وزير الداخلية يبحث مع رئيس اللجنة الأولمبية العراقية التعاون المشترك لتأمين جميع المحافل الرياضية في العراق

2021/12/23 | 20:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، مع رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي، جملة من المواضيع التي تخص واقع العمل المشترك بين وزارة الداخلية واللجنة الأولمبية.وذكر بيان لوزارة الداخلية انه جرى ايضا بحث تعزيز التعاون والتنسيق ، فضلاً عن مناقشة الإجراءات اللازمة لتأمين جميع المحافل الرياضية في العراق، ودعم الجهود التي تبذل لتحقيق الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي.واشاد حمودي بدور وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير الأجواء المناسبة لجميع المناسبات والمنشآت الرياضية./انتهى9

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