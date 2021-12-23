بايدن يوقع قانونا يحظر الاستيراد من إقليم

2021/12/23 | 20:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقع قانونا يحظر الإستيراد من إقليم "شينجيانغ" الصيني بسبب العمل القسري.

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