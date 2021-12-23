استمرار تساقط الثلوج في كردستان مع انخفاض درجات الحرارة

2021/12/23 | 20:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت مناطق عدة في اقليم كردستان بدء موجة من تساقط الثلوج بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتوقعت دائرة الارصاد الجوية في الاقليم استمرار تساقط الثلوج في المناطق الجبلية المحيطة بمدينة السليمانية وأن تبدأ الثلوج بالتساقط داخل المدينةاعتبارا من عصر يوم الجمعة مع توقعات بانخفاض الحرارة الى ما دون الصفر المئوي.

وكانت محافظة دهوك قد شهدت منذ يوم أمس تساقط الثلوج في المناطق الجبلية والحدودية على وجه الخصوص مع هطول أمطار في مناطق متفرقة من المحافظة.

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