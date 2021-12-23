جهاز مكافحة الإرهاب يقتل 3 عناصر من

2021/12/23 | 20:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، عن مقتل 3 من عناصر "داعش" في كركوك.

وقال رسول في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من قتل 3 إرهابيين من عصابات داعش الإرهابية في وادي زغيتون بمحافظة كركوك".

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