مجلس الخدمة يصادق على تعيينات هيئة المنافذ الحدودية لحملة الشهادات العليا والأوائل

2021/12/23 | 20:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبغداد - واعصادق مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، على تعيينات هيئة المنافذ الحدودية لحملة الشهادات العليا والأوائل.وجاء في كتاب لمجلس الخدمة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بناء على ما أقره المجلس في جلسته المنعقدة في 23 من كانون الثاني الحالي، تقررت المصادقة على تعيين لحملة الشهادات العليا والأوائل في هيئة المنافذ الحدودية".وأكد "أهمية اللجوء الى أسماء الاحتياط وحسب الاسبقية في حال تخلف أحد الاصلاء عن المباشرة، مع اشعار المجلس من خلال بيان اسم المتخلف عن المباشرة واختصاصه واسم وتسلسل البديل".

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