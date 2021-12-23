بوتين يشكر سانتا كلوز الروسي لأنه مكّنه من أن يصبح رئيساً

2021/12/23 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو-(أ ف ب) – وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الشكر إلى “ديد موروز” أو “جدّ الصقيع”، أي سانتا كلوز الروسي ، لكونه ساعده على أن يتبوأ سدة الرئاسة 22 عامأً بالتمام والكمال تقريباً، وتحديداً في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999.وقال بوتين خلال مؤتمره الصحافي السنوي لنهاية العام رداً على سؤال “كانت علاقتي مع […]

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