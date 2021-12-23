2021/12/23 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران,- (أ ف ب) – اتفقت إيران وسريلانكا على أن تسدد كولومبو مبالغ متوجبة عليها لقاء صادرات نفط من طهران، عبر واردات من الشاي السيلاني، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول محلي.وقال رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية علي رضا بيمان باك “خلال مفاوضات أجريت مؤخرا، توصلنا الى اتفاق مكتوب ليتم سداد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق بين إيران وسريلانكا .. الشاي مقابل النفط) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق بين إيران وسريلانكا .. الشاي مقابل النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).