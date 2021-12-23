التحالف يدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار سعودي

2021/12/23 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضرار عند مدخل مطار أبها في جنوب المملكة بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة في 31 آب/أغسطس © اف ب فايز نور الدين الرياض (أ ف ب) – أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الخميس تدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها المتمردون اليمنيون باتجاه مطار أبها جنوب المملكة، ما أدى إلى تناثر شظايا قرب المطار […]

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