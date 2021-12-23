رأي.. بشار جرار يكتب لـCNN عن اعتزال الفنانين وأحدثهم أدهم نابلسي

2021/12/23 | 20:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر حفلات رأس السنة -ميلادية كانت أم صينية، الأعلى ربحية وشهرة بالنسبة لأي فنان، وخاصة من ذوي الاختصاصات الترفيهية كالمطربين والراقصين وما كان يعرف ب"المنولوجيست" وصار الآن "ستاند آب كوميدي"!

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