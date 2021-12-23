2021/12/23 | 20:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الآسايش في محافظة السليمانية، الخميس، ضبط متهم بحوزته ثلاثة ملايين دينار، قدم من خارج المدينة.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم ضبط متهم بحوزته ٣ ملايين و ٢٠ ألف دينار مزورة، حيث قدم من خارج المحافظة”.وأضافت أن “الأموال كانت من فئات (١٠) آلاف دينار، …

ظهرت المقالة السليمانية..



القبض على شخص بحوزته 3 ملايين دينار قبل إطلاقها في الأسواق أولاً على النور نيوز.

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