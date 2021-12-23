شركة طاقة الجنوب تكشف سبب تأخير تنفيذ المشاريع

2021/12/23 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت شركة نقل الطاقة في الجنوب، اليوم الخميس، أن سبب تأخير تفيذ المشاريع هو عدم تخصيص مبالغ مالية لها.

وقال مدير عام نقل الطاقة في الجنوب زياد علي فاضل، في تصريح لـ( لبغداد اليوم )، إن "الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية تطالب بتوفير تخصيصات مالية لها لاكمال مشاريعها التي تقوم بها في البصرة وبعض المحافظات".

وأكد أنه "لعدم استلام اي مبلغ من الخطة الاستثمارية للعام الماضي والحالي وبتالي ما يأثر تأخير تنفيذ المشاريع، وذلك يسبب مشاكل في المنظومة الوطنية في الجنوب".

وأضاف فاضل أن "الخطط التي وضعتها شركته هي خطط طموحه لزيادة ساعات التجهيز للتيار الكهربائي من خلال خطوط نقل حديثة لاتتأثر بالأمطار وغيرها وهذا يعزز عدم الانقطاع المتكرر".

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