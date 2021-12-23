2021/12/23 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الساعدي يوجه دعوة لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساعدي يوجه دعوة لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الساعدي يوجه دعوة لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).