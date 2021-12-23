الفريق الساعدي يدعو منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب إلى تكثيف الجهود ومواصلة العمل الجاد للوصول الى عراق أمن

2021/12/23 | 20:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ دعا الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب إلى تكثيف الجهود ومواصلة العمل الجاد للوصول الى عراق أمن .وقال الساعدي مخاطبا منتسبي جهاز مُكافحة الإرهـاب الغيارى كافة : أُحيي جُهدكم وتفانيكم في أداء مهامكم الصعبة التي تقض مضاجع عصابات الكفر والضَلالة ، صولاتكم لطالما أثلجت صُدور العراقيين ، أدعوكم إلى تكثيف الجهود ومواصلة العمل الجاد للوصل إلى عراق أمن ومُستقر خال من التطرُف والمجاميع الإرهابيـة ./انتهى9

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