2021/12/23 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: Q7fV2Cl53JU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إيران ترفع صوتها في العراق وبغداد تعلن مفتاح الانفراجة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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