“العلاج بالأحجار الشافية” تضليل بلا دليل يشكل تجارة مربحة

2021/12/23 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة التقطت في 16 كانون الأول/ديسمبر 2021 لعدد من الأحجار التي توصف بأنها “علاجية” و”شافية” © اف ب توماس سامسون باريس (أ ف ب) – تتداول الشبكات الاجتماعية وبعض الصحف على نطاق واسع ادعاءات عن منافع مزعومة لـ”العلاج بالأحجار”، منها مثلاً أن الكوارتز الوردي “معالج قوي للصدمات العاطفية”، وأن أنواعاً أخرى “مفيدة للسرطان”، […]

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