2021/12/23 | 20:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني افاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بمصرع ثلاثة منتسبين امنيين بحادث سير شمالي المحافظة.وذكر المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “حادث سير وقع على الطريق الرابط بين قضاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع ضابط كبير ومنتسبين أمنيين بحادث سير جنوبي العراق المركز الخبري الوطني.

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