المنافذ تعلن ضبط 5 حاويات تحتوي مستلزمات طبية في أم قصر الأوسط

2021/12/23 | 20:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبطها 5 حاويات مخالفة تحتوي مستلزمات طبية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي ومن خلال تكثيف الدور الرقابي والعمل الميداني والإشراف المباشر على منع التهريب أو تلاعب بالمال العام، تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط بجهودها ومعلوماتها الخاصة من ضبط (5) حاويات خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري بوابة (11) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".وأضافت، أن "هذه الحاويات أنجزت معاملاتها من مركز جمرك أم قصر الشمالي من ذات الموظف الجمركي الذي تم ضبطه بتسهيل عملية تهريب العجلات يوم أمس"، مشيرة الى أنه "بعد الكشف على البضاعة وتدقيق المعاملات الجمركية المنجزة تبين وجود تلاعب في وصف المواد المصرح بها حيث وجدت مستلزمات طبية (كراسي تستخدم لسحب الدم ومحلول طبي وامبولات تستخدم في التحاليل المختبرية) مخبأة خلف ماء مقطر".وتابعت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الكيفية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"، لافتة الى أن "الجهود مستمرة في ضبط ومحاسبة المخالفين ومنع مرور أي عمليات تهريب أو تلاعب حفاظاً على صحة وسلامة الموطن".

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