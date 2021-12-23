2021/12/23 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر “مطلعة” أن البنوك الحكومية التركية اتخذت إجراءات لدعم الليرة في إطار خطة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لحماية الودائع تهدف للحد من أزمة العملة.ونقلت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنوك التركية الحكومية تدعم الليرة بعد خطة أردوغان لإنقاذها المركز الخبري الوطني.

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