الرافدين يوجه استئناف الدوام يوم الاحد لاستكمال توزيع رواتب الموظفين

2021/12/23 | 21:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه مصرف الرافدين، باستئناف الدوام في بعض فروعه يوم الاحد لاستكمال توزيع رواتب الموظفين .واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه واستنادا لتوجيهات وزير المالية فقد تقرر استئناف الدوام يوم الاحد للفروع التي لديها توطين والمشمولة بدفع الرواتب بالاضافة الى بعض اقسام الادارة العامة”.

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