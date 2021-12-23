توب 5: السعودية تصنع صواريخ باليستية.. وبوتين يتحدث عن

2021/12/23 | 21:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الكشف عن قيام السعودية بتصنيع صواريخ باليستية بمساعدة الصين بحسب صور أقمار صناعية ومعلومات استخباراتية إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الدول الغربية تخدع روسيا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم

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