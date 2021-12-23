دوام في مصرف الرافدين الأحد لتوزيع رواتب الموظفين

2021/12/23 | 21:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه مصرف الرافدين، باستئناف الدوام في بعض فروعه يوم الاحد لاستكمال توزيع رواتب الموظفين .

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واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه الخميس (23 كانون الأول 2021)، انه واستنادا لتوجيهات وزير المالية فقد تقرر استئناف الدوام يوم الاحد للفروع التي لديها توطين والمشمولة بدفع الرواتب بالاضافة الى بعض اقسام الادارة العامة".

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