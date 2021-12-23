إدارة نادي الزوراء توافق على اعتذار المدرب عصام حمد

2021/12/23 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد مشرف نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد، اليوم الخميس، ان إدارة الزوراء وافقت على اعتذار مدرب الفريق عصام حمد من الاستمرار مع النوارس.

وقال رشيد لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الفترة المقبلة سيقدم حمد استقالة رسمية بعد الاتفاق ".واضاف رشيد ان "مباراة الزوراء المقبلة مع أمانة بغداد الاثنين المقبل سيقودها مساعد المدرب حيدر عبد الامير لحين تسمية مدرب جديد للنوارس بالايام المقبلة".

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