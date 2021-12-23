توريس يغادر مان سيتي قريبا

2021/12/23 | 21:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي، الخميس، أن مهاجمه الإسباني فيران توريس يقترب من الرحيل إلى نادي برشلونة.

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