وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يقرون حزمة توصيات لرسم مسارات التعافي من كورونا

2021/12/23 | 21:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: عُقد اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على المستوى الوزاري في دورته الـ41، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الخميس، بمشاركة 15 وكالة أممية.وأكد الراجحي، وفقاً لبيان …

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