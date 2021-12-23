2021/12/23 | 21:15 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: Gzdv1gHA43M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك .. مدينـة التعايـش إصـرار علـى التمسـك بأعيـاد الميـلاد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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