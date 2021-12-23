اوراق حراك تشرين 2019 الحلقة 16 - سلام إبراهيم

2021/12/23 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم مراثي الشهداء -١-;-العمرمواليد 2004الاسم مقتدىالاب و الام رفضا ان يُحمل بتابوت ، وضعوه على حجرهما مثل طفل طول الطريق الى المقبرة .#مجزرة_الناصريةمراثي الشهداء -٢-;-الهي ليتك تمزج حبوب مانع الحمل مع المطرلتخلص الأمهات الثكالى *مالك عبدون الشاعر مالك عبدون ومن قصيدة لهمراثي الشهداء -٣-;-هذا ابني مهديمن الغريب انه نامرغم ان الصوت عا ......





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