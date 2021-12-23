مجلس الخدمة يعلن اكتمال اجراءات التوظيف

2021/12/23 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الخميس، عن اكتمال اجراءات التوظيف للدرجات المعلنة.

وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة وسام اللهيبي في بيان، إن المجلس اتم عملية التوظيف للمؤسسات التي تم اطلاق الاستماره لها”.

وأكد اللهيبي “عزم مجلس الخدمة على مواصلة أنجاز التعيينات حال توفر الدرجات الوظيفية المستوفية للشروط القانونية وتوفر التخصيص المالي لها”.

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