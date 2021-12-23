البيئة مُدمرة في بلد النهرين.. خطر حقيقي يهدد حياة السكان

2021/12/23 | 21:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقص المياه في العراق أمر حقيقي، واحتمال شحها إلى درجة لا تبقي مياها لأي نشاط غير الشرب.

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