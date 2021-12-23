اجرام بغداد توضح حقيقة القبض على المتهم الذي احرق وجه “الاميرة مريم”

2021/12/23 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اوضحت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الخميس، حقيقة خبر القاء القبض على المتهم الذي احرق وجه الفتاة مريم الركابي الملقبة بـ”الاميرة مريم”.وذكرت المديرية في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، […]

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