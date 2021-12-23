2021/12/23 | 21:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجه مصرف الرافدين العراقي، اليوم الخميس، باستئناف الدوام في بعض فروعه يوم الأحد المقبل لاستكمال توزيع رواتب الموظفين.وقال المكتب الإعلامي للمصرف، اليوم الخميس، إنه استنادا لتوجيهات وزير المالية فقد تقرر استئناف الدوام يوم الأحد المقبل، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنك الرافدين يوجه باستئناف الدوام الأحد لاستكمال توزيع الرواتب) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنك الرافدين يوجه باستئناف الدوام الأحد لاستكمال توزيع الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).