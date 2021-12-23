"التخطيط" العراقية تكشف 6 محاور لوثيقة السياسات السكانية بعيدة المدى

2021/12/23 | 21:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، عن 6 محاور للوثيقة الوطنية للسياسات السكانية بعيدة المدى، فيما أوضحت أسباب تعثر تطبيق خطط الوزارة السابقة في مجالات التنمية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة …

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