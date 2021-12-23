الحشد الإيزيدي يرد على اتهامه بالتهريب عبر سوريا

2021/12/23 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_نينوى

أوضح القيادي في الحشد الإيزيدي عارف شنكالي، اليوم الخميس، حقيقة الاتهامات الموجهة لحزبه بخصوص وجود تهريب مع سوريا عبر قضاء سنجار.

وقال شنكالي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الشريط الحدودي مع سوريا مسيطر عليه من قبل قوات حرس الحدود والجيش العراقي لواء 72 بالكامل".

وأضاف أن "هذه الاتهامات بمسؤولية الحشد عن التهريب مع سوريا، لاصحة لها إطلاقا".

وبين أنها "تروج من قبل الأحزاب الكردية ووسائل الإعلام التابعة لها لأهداف خاصة بها ولأغراض سياسية".

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