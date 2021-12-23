تصريح قلق لصحة البصرة حول التطعيم بلقاحات كورونا

2021/12/23 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اعربت دائرة صحة محافظة البصرة، اليوم الخميس، عن عدم اطمئنانها بسبب تراجع الموقف التلقيحي في الفترة الاخيرة.

وقال مدير عام صحة المحافظة، عباس التميمي، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إنه "في الفترة الاخيرة هنالك تراجع في الموقف التلقيحي يبعث بعدم الاطمئنان".

وبين أن "ذلك على الرغم من تزايد الاقبال على اخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الفترة السابقة الا ان الفترة الاخيرة شهدت تراجعا وانخفاضا كبيرا".

وأضاف أن "الموقف التلقيحي حاليا منخفض، الا اننا وصلنا لنسبة تلقيح وصلت 44%،".

ودعا التميمي: "المواطنين غير الملقحين الى مراجعة منافذ ومراكز اللقاح لاخذ اللقاح المذكور وقاية من الفيروس الخطير".

وحذر من: "التهاون والاطمئنان غير الواقعي من خلال اهمال الاجراءات الوقائية وعدم اخذ اللقاح".

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