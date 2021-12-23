رئيس أركان الجيش يحضر عرض برنامج القيادة والسيطرة بالتعاون مع مكتب التعاون الامني للتحالف الدولي

2021/12/23 | 21:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله اليوم الخميس مدير مكتب التعاون الأمني للتحالف الدولي في العراق والوفد المرافق له.وذكر بيان لوزارة الدفاع انه تم عرض برنامج القيادة والسيطرة باستخدام الشبكة المؤمنة للاتصالات من قبل مديرية الاتصالات العسكرية بالتنسيق بين قيادة طيران الجيش وفرقة القوات الخاصة ومكتب التعاون الأمني حيث يؤمن هذا البرنامج القيادة والسيطرة على جميع القطعات البرية والجوية وجرت ممارسة عملية ومحاكاة على عدد من طائرات طيران الجيش.وأبدى رئيس اركان الجيش ارتياحه لعرض هذا البرنامج والنتائج الايجابية ، مقدما شكره الى القائمين والمنفذين لهذا البرنامج لما فيه خدمة لجيشنا العراقي الباسل.وحضر عرض البرنامج من الجانب العراقي معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وقائد طيران الجيش وقائد فرقة القوات الخاصة./انتهى9

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