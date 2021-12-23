2021/12/23 | 21:41 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذهب يتجاوز 1800 دولار ويرتفع 6% في أسبوع عيد الميلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/23 | 21:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يتجاوز 1800 دولار ويرتفع 6% في أسبوع عيد الميلاد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يتجاوز 1800 دولار ويرتفع 6% في أسبوع عيد الميلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).