"إجبار مواطنين على تلقي اللقاح".. المغرب يوضح حقيقة مقطع متداول

2021/12/23 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت السلطات المغربية، الخميس، صحة مقطع مصور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عناصر من الشرطة وهي تجبر المواطنين على تلقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

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