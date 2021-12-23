مركز الإعلام الرقمي يقترح استحداث وزارة تعنى بالتحول الرقمي

2021/12/23 | 21:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا مركز الإعلام الرقمي، اليوم الخميس، إلى استحداث وزارة تعنى بشؤون التحول الرقمي في العراق في تشكيلة الحكومة القادمة.وقال المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الدول في جميع أرجاء العالم عموما ومنطقتنا العربية خصوصا تسير في خطى مسرعة نحو الرقمنة التي أمست حاجة ضرورية لعمل الدولة وديمومتها، وليست …

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